В Жигулевске задержали мужчину, планирующего сбыт наркотиков

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Согласно проведенному исследованию установлено, что изъятым является наркотическое вещество синтетического происхождения общей массой около 20 граммов.

В феврале текущего года в дежурную часть О МВД России по городу Жигулёвску поступило сообщение от сотрудников Росгвардии о задержании ранее судимого жителя Тольятти. Мужчина, находясь возле гаражно-строительного кооператива по проезду Отважный города Жигулёвска, вызвал подозрение полицейских своим поведением: раскапывал снег, попытался скрыться от правоохранителей.

На место происшествия дежурный направил сотрудников следственно-оперативной группы. Во время личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли из одежды 31-летнего задержанного 14 свертков с порошкообразным веществом и телефон с фотографиями геолокаций тайников-закладок. В ходе осмотра оборудованных задержанным тайников, полицейские нашли и конфисковали еще 41 сверток с подобным веществом.

Проведенное в экспертно-криминалистическом центре Управления МВД России по городу Тольятти исследование показало, что в изъятых в ходе досмотра свертках находится наркотическое вещество синтетического происхождения в крупном размере. В настоящее время по изъятому из тайников эксперты продолжают проводить химическую экспертизу.

Допрошенный в качестве подозреваемого в приготовлении к преступлению, предусмотренному ч.4 ст.228.1 УК РФ, безработный, ранее неоднократно судимый за незаконный оборот запрещенных веществ и имущественные преступления задержанный пояснил, что наркотики приобрел через Интернет с целью дальнейшей продажи наркотикозависимым, но не смог довести свой противоправный умысел до конца, так как был оперативно задержан.