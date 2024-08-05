В Жигулевске пожилая женщина подала стакан воды незнакомцу, а тот ее обокрал

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Мужчина похитил у неё кошелек с деньгами и документами.

В марте текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по городу Жигулёвску за помощью обратилась местная жительница 1935 года рождения, которая сообщила, что у нее из квартиры похищен кошелек, в котором находились деньги и документы.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции подробно опросили заявительницу, которая рассказала, что открыла дверь незнакомому человеку, который продавал посуду. После того как она ответила отказом, мужчина попросил стакан воды. Пожилая женщина откликнулась на просьбу и на пару минут оставила незнакомца в коридоре, пройдя на кухню. Утолив жажду, торговый представитель поблагодарил хозяйку и ушел. В тот же день, она обнаружила пропажу кошелька, в котором находились денежные средства в размере более 4000 рублей, пенсионное удостоверение, удостоверение «Дитя войны».

В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого, задержали мужчину на одной из улиц города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса ранее не судимый местный житель 1994 года рождения, пояснил сотрудникам полиции, что когда пенсионерка открыла дверь, увидел на тумбочке кошелек и решил забрать его себе. Пока бабушка ходила за стаканом воды, похитил его. Денежные средства потратил на личные нужды, а кошелек с удостоверениями выбросил на лестничной клетке в подъезде многоквартирного дома по другому адресу.

Отделением дознания О МВД России по городу Жигулёвску местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для рассмотрения по существу.