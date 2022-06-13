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В Жигулевске похитили 260 метров газопровода

13 июня 2022 11:17
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В Жигулевске похитили часть газопровода

В мае текущего года в дежурную часть ОМВД России по г. Жигулевску обратился представитель Администрации г.о. Жигулевск, с заявлением о том, что в районе проезда Отважного похищена часть наружного стального надземного газопровода, протяженностью 260 метров. Причиненный ущерб составил более 65 тысяч рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы подробно опросили заявителя, выяснилось, что работник организации по обслуживанию газопровода в районе проезда Отважного во время утреннего обхода обнаружил поврежденный газопровод и незамедлительно сообщил об этом в Администрацию г.о. Жигулевск.

Оперативники проверили места возможного сбыта похищенного, осмотрели ближайшие пункты приема металлолома, подробно изучили журналы приема лома. В ходе проверки на причастность лиц, ранее судимых за аналогичные преступления, полицейские установили, что к краже газопровода может быть причастен безработный, ранее неоднократно судимый местный житель 1993 года рождения. Оперативники установили место нахождения подозреваемого и задержали его.  Мужчина рассказал о том, что знал об отключении газопровода от действующей сети, поэтому решил украсть его и сдать в пункт приема металлолома.

Отделением дознания ОМВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Теги: Кража Уголовное дело

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