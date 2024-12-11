В Жигулевске мужчина украл продукты на 11 тысяч и раздал родственникам

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В дежурную часть Отдела МВД России по городу Жигулевску обратился представитель одного из сетевых магазинов. Он сообщил полицейским, что в разные дни неизвестный мужчина, находясь в торговом зале под видом покупателя, похитил продукты питания на общую сумму более 11 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейским поступила информация о том, что к совершению преступления может быть причастен неоднократно судимый за преступления имущественного характера житель Сызрани. Установив местонахождение мужчины, сотрудники полиции задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса 32-летний задержанный сознался в содеянном и пояснил полицейским, что украденные товары раздавал своим родственникам.

Отделением дознания ОМВД России по г. Жигулевску фигуранту предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время полицейские устанавливают причастность сызранца к совершению аналогичных преступлений на территории региона.