В учреждении Тольятти медкнижки выдавали без анализов

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Перед Комсомольским районным судом Тольятти предстанет сотрудница ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Тольятти».

Ей предъявили обвинение (уже утвержденное прокуратурой того же Комсомольского района) в мелком взяточничестве и служебном подлоге. По версии следствия, сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии оформляла медицинские книжки без документов, подтверждающих сдачу владельцем книжки необходимых медицинских анализов. Гигиеническое обучение и аттестацию на знание санитарных норм и правил она тоже не проводила.

Силовики полагают, что делала она это не из-за лени или же всеобъемлющего альтруизма, а из корыстного интереса. И интерес ее был, как думают правоохранители, небольшим. За оформление книжек для четырех человек она якобы взяла всего 14 000 рублей. Если ее признают виновной, то штраф будет исчисляться, скорее всего, в гораздо большей сумме, пишет Засекин.