В Тольятти задержали подозреваемого в попытке сбыть наркотик в крупном размере

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В ходе личного досмотра местного жителя в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли 8 свертков с N-метилэфедроном.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти, получили информацию о причастности местного жителя к противоправной деятельности и организовали оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых задержали ранее судимого 36-летнего подозреваемого возле одного из многоквартирных домов на улице Ворошилова в Автозаводском районе.

В ходе личного досмотра задержанного в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом. Которое оперуполномоченные направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел городского Управления.

Согласно заключению эксперта, в свертках находилось наркотическое вещество – мефедрон, общей массой 1,84 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

Задержанный пояснил полицейским, что приобрел наркотики через Интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города.

В настоящее время отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере).

Подозреваемому по ходатайству органа следствия судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Полицейские продолжают мероприятия по выявлению фактов противоправной деятельности злоумышленника, а также каналы поступления наркотиков на территорию области и лиц, причастных к сбыту запрещенных веществ.

Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических веществ можно круглосуточно:

- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области:

8 (846)921-22-22, 8 (846)921-22-23 или в дежурные части территориальных органов внутренних дел, или по номеру «102».