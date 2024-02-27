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В Тольятти за кражу денег с карты ищут мужчину и женщину

27 февраля 2024 10:00
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В Тольятти за кражу денег с карты ищут мужчину и женщину

Они попали на камеры видеонаблюдения, установленные в магазинах города.

В феврале текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница, которая рассказала, что потеряла банковскую карту. После этого с её расчетного счета похитили денежные средства.

Сотрудники полиции, изучив финансовые документы, установили, что списание денежных средств произошло через терминал, расположенный в одном из продовольственных магазинов Автозаводского района.

Полицейские опросили работников торговой точки, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которые попали предполагаемые злоумышленники – мужчина и женщина.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ УМВД России по городу Тольятти в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело.

В отделы внутренних дел городского Управления и общественникам направлены ориентировки на розыск подозреваемых.

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению личности и розыску подозреваемых.

Приметы подозреваемого: мужчина на вид 40-50 лет, среднего телосложения рост 175-180 см.

Был одет: кепка черного цвета; куртка черного цвета с надписью слева на груди с капюшоном, штаны черного цвета.

Приметы подозреваемой: женщина на вид 30-40 лет, рост 165-170 см

Была одета: шапка черного цвета, куртка черного цвета с капюшоном, штаны черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о личностях или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8-(8482)-93-46-27,  89674929994 или 102.

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