В Тольятти вынесен приговор по делу о телефонном мошенничестве

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Прокуратурой Автозаводского района города Тольятти поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении 9 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

В ходе судебного следствия установлено, что мужчина вступил в сговор с неустановленными лицами, которые по телефону сообщали пожилым людям о том, что их родственник попал в ДТП. Выполняя роль курьера, он получал от пенсионеров деньги, якобы предназначавшиеся для помощи их близким, и передавал мошенникам.

Общая сумма полученных у потерпевших средств составила 1, 3 млн рублей.

Ущерб в размере 150 тысяч рублей возмещен подсудимым в добровольном порядке.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся.

Суд, оценив собранные по делу доказательства, приняв во внимание явку с повинной, частичное возмещение ущерба, назначил подсудимому наказание в виде принудительных работ сроком на 2 года 6 месяцев с удержанием ежемесячно из заработной платы 10% в доход государства. Исковые требования потерпевших судом удовлетворены в полном объёме.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает облпрокуратура.