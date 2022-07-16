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В Тольятти сотрудница транспортной компании оказалась мошенницей

16 июля 2022 12:32
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В Тольятти сотрудница транспортной компании оказалась мошенницей

В полицию Тольятти поступило сообщение от директора одной из транспортных компаний о том, что он стал жертвой преступления. Сумма причиненного ущерба составила 50 тысяч рублей.

По данному факту сотрудники полиции провели проверку, в ходе которой изъяли и изучили финансовые документы. Проанализировав информацию, полицейские установили, что одна из работниц городской транспортной компании заключила электронный договор с водителем на перевозку груза. Выполнив свои договорные обязательства, водитель не получил денежные средства в размере 50 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали предположительно причастную к совершению деяния женщину по месту жительства в Автозаводском районе Тольятти и доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В ходе опроса ранее судимая за аналогичное преступление местная жительница 1998 года рождения пояснила оперуполномоченным, что она действительно не выплатила денежные средства водителю, так как испытывала материальные трудности, и решила забрать деньги себе.
В отношении жительницы Тольятти возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
 

Теги: Мошенники

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