В Тольятти сотрудники ППС раскрыли кражу из сетевого магазина

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В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти поступило заявление от директора одной из торговых организаций о хищении с прилавка алкогольной продукции на сумму порядка 5 тысяч рублей.

Сотрудники органов внутренних дел опросили работников магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

В ходе патрулирования района, возле одного из многоквартирных домов, сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, который при виде полицейских попытался скрыться, но после непродолжительной погони был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При опросе местный житель 1998 года рождения вину в содеянном признал, и пояснил сотрудникам полиции, что путем отжатия входной двери, проник в магазин и похитил алкоголь. По словам подозреваемого часть алкоголя он выпил, а 2 бутылки продал неизвестному мужчине на улице.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».