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В Тольятти разыскивают подозреваемого в краже из автомобиля

13 марта 2022 09:44
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В Тольятти разыскивают подозреваемого в краже из автомобиля

2 марта текущего года за помощью в полицию обратился житель Тольятти 1981 года рождения, который сообщил, что из его автомобиля, припаркованного возле дома №21 по улице Льва Толстого в городе Тольятти похищено имущество: сумка с документами и банковскими картами, а так же автомагнитола и видеорегистратор.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального   района СУ У МВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В ходе работы сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которые попал злоумышленник, составили ориентировку с описанием примет подозреваемого, которую довели до личного состава полиции тольяттинского гарнизона и соседних районов, а также до сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. Полицейские продолжают работу по розыску подозреваемого  и установлению всех обстоятельств произошедшего, проверяют на причастность лиц, ранее судимых за аналогичные преступления.

Приметы подозреваемого: мужчина на вид 35 – 40 лет, рост 175 – 180 см.

Был одет: в куртку темного цвета с вставками белого цвета, штаны черного цвета, обувь темного цвета, на голове был капюшон.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-41-56,  8(927)7919839 или 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.

Теги: Кража

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