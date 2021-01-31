В Тольятти раскрыли кражу из магазина сотовой связи на 108 тысяч рублей

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Часть похищенных мобильных телефонов изъята и возвращена законному владельцу.

В полицию поступило сообщение о краже из магазина сотовой связи, расположенного на проспекте Степана Разина города Тольятти. Представитель торговой точки рассказал, что пропали дорогостоящие мобильные телефоны. Материальный ущерб составил более 108 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия полицейские осмотрели место преступления, изъяли отпечатки пальцев рук предполагаемого злоумышленника. Как позднее установили эксперты-криминалисты, по имеющейся базе данных, изъятые отпечатки принадлежали 47-летнему мужчине, ранее судимому за аналогичное преступление.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 21 УМВД России по г. Тольятти установили местонахождение и задержали подозреваемого.

По версии оперативников, задержанный в ночное время разбил витрину в торговом павильоне, проникнул в помещение и похитил 16 мобильных телефонов.

Похищенное подозреваемый сдал в ломбард, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Часть похищенного уже изъята и возвращена законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело , сообщает облМВД.