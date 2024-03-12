В Тольятти пьяный угнал автомобиль нового знакомого и поехал на нем кататься

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В начале марта текущего года в отдел полиции по Центральному району обратился местный житель 1953 года рождения и пояснил, что у него похитили автомобиль, припаркованный на стоянке во дворе многоквартирного дома на улице Горького. Накануне, как признался заявитель, он распивал алкогольные напитки у себя дома с малознакомым мужчиной.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев произошедшего.

Сотрудники полиции ориентировали на розыск похищенного транспортного средства наружные службы полиции, Росгвардии и работников организаций правоохранительной направленности.

Находясь на маршруте патрулирования, экипаж ОГИБДД Управления МВД России по г. Тольятти обратил внимание на отечественный автомобиль, водитель которого нарушил ПДД. Остановив транспортное средство, сотрудники полиции опросили водителя и выяснили, что мужчина 2004 года рождения не является собственником транспортного средства и не имеет доверенности на права управления им. Сотрудники Госавтоинспекции доставили его в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее судимый 20-летний житель Оренбургской области признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что в гостях распивал спиртные напитки с малознакомым мужчиной, и когда он уснул, взял ключи от автомобиля и решил покататься.

Отелом дознания отдела полиции по Центральному району У МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.