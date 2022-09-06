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В Тольятти оперативники в кратчайшие сроки задержали грабителя

6 сентября 2022 11:50
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В Тольятти оперативники в кратчайшие сроки задержали грабителя

 В  ночное время в полицию Тольятти обратилась 20-летняя местная жительница, которая  сообщила, что у неё похитили сотовый телефон, сумма причиненного материального ущерба составила 20 000 рублей.

         В ходе опроса потерпевшая  пояснила оперуполномоченным полиции, что она с подругой поздним вечером сидела  на лавочке в сквере Автозаводского района. Девушки рассматривали фото в телефоне заявительницы. Неожиданно проходивший  мимо мужчина с силой выхватил из  ее рук телефон и  скрылся.

         В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили камеры видеонаблюдения, в зону видимости которых входит место происшествия, и изъяли видеозаписи, при просмотре полицейские узнали в мужчине, запечатлённом на видео, своего подучетного, ранее судимого местного жителя 1994 года рождения. Оперативники, располагая информацией о местах возможного нахождения подозреваемого, уже спустя несколько часов после совершения преступления, задержали злоумышленника в Автозаводском районе города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный вину в содеянном признал и пояснил, что телефон сдал в ломбард за 4 тысячи рублей, а денежные средства потратил на личные нужды. Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. 

Если так случилось, что вас ограбили, постарайтесь не потерять самообладания и запомнить любые особенности одежды, внешности, речи, поведения нападавших, о чем срочно, не теряя ни минуты, сообщите в органы внутренних дел по телефону или обратитесь к ближайшему наряду полиции. Помните: чем скорее информация поступит в полицию, тем больше шансов, что грабители будут пойманы, а похищенное имущество возвращено законному владельцу.

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