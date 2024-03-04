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В Тольятти мужчина осужден к принудительным работам за обман пенсионера

4 марта 2024 13:47
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В Тольятти мужчина осужден к принудительным работам за обман пенсионера

Прокуратурой Автозаводского района г. Тольятти поддержано государственное обвинение в отношении ранее судимого 34-летнего жителя г. Лобни Московской области, обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Судом установлено, что мужчина вступил в преступный сговор с неустановленными лицами с целью обмана граждан под предлогом «Ваш родственник попал в ДТП».

В августе 2022 года ему поступило сообщение с указанием адреса жителя г. Тольятти, куда он приехал и забрал у пенсионера 300 тыс. рублей, предназначавшихся для возмещения ущерба пострадавшему в ДТП, виновницей которого якобы стала его дочь. Полученными денежными средствами преступник распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый вину признал полностью.

Суд, оценив собранные по делу доказательства, приняв во внимание личность осужденного, смягчающие и отягчающие обстоятельства, назначил ему наказание в виде принудительных работ в исправительном центре сроком на 2 года с удержанием ежемесячно из заработка 10 % в доход государства. Исковые требования потерпевшего в размере 300 тысяч рублей судом удовлетворены.

Теги: Мошенники

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