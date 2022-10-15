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В Тольятти молодой человек взял с прилавка коробки с шоколадом, сложил 80 плиток в сумку и вышел из магазина

15 октября 2022 11:34
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В Тольятти молодой человек взял с прилавка коробки с шоколадом, сложил 80 плиток в сумку и вышел из магазина

В полицию Тольятти поступило заявление от директора одной из торговых организаций о хищении с прилавка 80 плиток шоколада на сумму порядка 4 тысяч рублей.

Сотрудники органов внутренних дел опросили работников магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

На одной из видеозаписей было видно, как посетитель взял с прилавка коробки с шоколадом, сложил их в сумку и, не оплатив, вышел из магазина.

Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника  среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. По данным полицейских, подозреваемый - безработный   местный житель 1998 года рождения, ранее судимый за кражу, грабеж, незаконный оборот наркотиков и приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

Задержанный полностью признал вину и пояснил, что часть похищенного товара продал случайному прохожему, а деньги потратила на собственные нужды, а часть товара съел сам. 

Теги: Кража

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