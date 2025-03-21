В Тольятти грабитель вырвал у пенсионерки сумку с кошельком и продуктами

129

В начале марта в полицию Тольятти обратилась 71-летняя местная жительница, которая сообщила, что несколько минут назад незнакомец вырвал у неё из рук сумку, в которой находился кошелек и продукты питания.

Полицейские установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника, после чего задержали ранее судимого за имущественные преступления местного жителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса безработный местный житель 1980 года рождения признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что увидел пожилую женщину и решил ограбить, для этого зашел за ней в подъезд, выхватил из рук сумку и убежал. Украденные продукты выбросил, а денежные средства потратил на личные нужды.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Судом по ходатайству следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские продолжают устанавливать дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.