В Тольятти будут судить группу доморощенных наркологов

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СЧ СУ УМВД России по городу Тольятти предъявили обвинение семерым подозреваемым в совершении преступлений, предусмотренных статьями 30, 228.1, 233 и 234 УК РФ. Уголовные дела соединены в одно производство. Об этом сообщила генерал-майор полиции, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что злоумышленники с марта 2022 года по декабрь 2024 года под руководством врача-нарколога частного медицинского центра за денежное вознаграждение незаконно оказывали услуги жителям Самарской области, в том числе по снятию абстинентного синдрома. При этом у центра не было лицензий на предоставление подобных услуг на дому и на использование психотропных и сильнодействующих веществ.

В аптеках фигуранты приобретали лекарства по рецептам, в которые были внесены сведения о пациентах, не нуждавшихся в данных препаратах. Затем они использовали данные лекарственные средства для лечения граждан, обратившихся в медицинский центр, не информируя их о возможных побочных эффектах.

Противоправную деятельность соучастников пресекли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области.

В рамках расследования уголовного дела проведен большой объем работы: установлены и допрошены 220 свидетелей, назначено более 40 судебных экспертиз, проведены выемки предметов и документов и 21 обыск. Из незаконного оборота изъято свыше 1600 ампул медицинского препарата, содержащего психотропное вещество, и 1790 таблеток сильнодействующих препаратов. Кроме того, в качестве доказательств противоправной деятельности изъята документация, которая изучена, проанализирована и приобщена к уголовному делу, материалы которого составляют 30 томов.

По данным полицейских, аферисты совершили на территории городов Самары, Тольятти, Сызрани, Чапаевска и Жигулевска Самарской области не менее 368 противоправных деяний, оказав нелегальные услуги на сумму свыше одного миллиона рублей.

На период следствия фигурантам была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время расследование продолжается.