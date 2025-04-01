В Тольятти будут судить группу доморощенных наркологов

Я нашел ошибку
Главные новости:
Основу выставки составляют стенды с фотографиями и репродукциями архивных документов, которые недавно были рассекречены и стали достоянием широкой общественности.
«Без срока давности»: в СОУНБ открылась выставка, посвящённая преступлениям нацистов
Компания поставляет жидкую кровлю собственного производства на строительный рынок Арабских Эмиратов.
Резидент технопарка «Жигулёвская долина» осваивает рынки арабских стран
Пострадавшая госпитализирована с места ДТП.
Полицейские ищут водителя СИМ, скрывшегося с места ДТП в Самаре
Основная задача платформы «Безопасный город» — видеоаналитика на основе искусственного интеллекта.
Искусственный интеллект обеспечит безопасность улиц и жителей Самарской области
Благовещение, Пасха и Радоница: даты главных православных праздников апреля
Благовещение, Пасха и Радоница: даты главных православных праздников апреля
В России подорожало «хрючево»
В России подорожало «хрючево»
Первые в России: в Самарской области открыли региональный центр медико-социального проекта «Звёздная страна»
Первые в России: в Самарской области открыли региональный центр медико-социального проекта «Звёздная страна»
Школьник из Самары стал призером специальной номинации Всероссийской олимпиады по химии
Школьник из Самары стал призером специальной номинации Всероссийской олимпиады по химии
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.5
1.82
EUR 92.43
2.77
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Заварка» продолжает знакомить посетителей с авторами художественных проектов выставки «Город/Деревня: маршрут построен»
1 апреля в 13:00 в Самарском зоопарке отметят День птиц
В Музее-галерее «Заварка» пройдет творческая встреча с программным директором кинофестивалей «Окно в Европу» и «Горький fest»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти будут судить группу доморощенных наркологов

1 апреля 2025 11:49
160
В Тольятти будут судить группу доморощенных наркологов

СЧ СУ УМВД России по городу Тольятти предъявили обвинение семерым подозреваемым в совершении преступлений, предусмотренных статьями 30, 228.1, 233 и 234 УК РФ. Уголовные дела соединены в одно производство. Об этом сообщила генерал-майор полиции, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что злоумышленники с марта 2022 года по декабрь 2024 года под руководством врача-нарколога частного медицинского центра за денежное вознаграждение незаконно оказывали услуги жителям Самарской области, в том числе по снятию абстинентного синдрома. При этом у центра не было лицензий на предоставление подобных услуг на дому и на использование психотропных и сильнодействующих веществ.

В аптеках фигуранты приобретали лекарства по рецептам, в которые были внесены сведения о пациентах, не нуждавшихся в данных препаратах. Затем они использовали данные лекарственные средства для лечения граждан, обратившихся в медицинский центр, не информируя их о возможных побочных эффектах.

Противоправную деятельность соучастников пресекли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области.

В рамках расследования уголовного дела проведен большой объем работы: установлены и допрошены 220 свидетелей, назначено более 40 судебных экспертиз, проведены выемки предметов и документов и 21 обыск. Из незаконного оборота изъято свыше 1600 ампул медицинского препарата, содержащего психотропное вещество, и 1790 таблеток сильнодействующих препаратов. Кроме того, в качестве доказательств противоправной деятельности изъята документация, которая изучена, проанализирована и приобщена к уголовному делу, материалы которого составляют 30 томов.

По данным полицейских, аферисты совершили на территории городов Самары, Тольятти, Сызрани, Чапаевска и Жигулевска Самарской области не менее 368 противоправных деяний, оказав нелегальные услуги на сумму свыше одного миллиона рублей.

На период следствия фигурантам была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время расследование продолжается.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
С 1 апреля 2025 года Отделение СФР по Самарской области перечислит пенсии в проиндексированном размере более 63 тысячам жителей региона
1 апреля 2025  10:41
С 1 апреля 2025 года Отделение СФР по Самарской области перечислит пенсии в проиндексированном размере более 63 тысячам жителей региона
265
Российских водителей ожидают шесть важных изменений с 1 апреля
31 марта 2025  11:20
Российских водителей ожидают шесть важных изменений с 1 апреля
349
1 апреля в Самаре стартует месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города
30 марта 2025  13:49
1 апреля в Самаре стартует месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города
1104
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с Ураза-байрамом
30 марта 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с Ураза-байрамом
574
В Самаре вырастет плата за детские сады
29 марта 2025  14:26
В Самаре вырастет плата за детские сады
917
Весь список