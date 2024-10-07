В Сызрани житель Оренбургской области отстал от автобуса и решил обокрасть кафе на трассе

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В сентябре 2023 года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница 1967 года рождения с заявлением о краже имущества из ее придорожного кафе. Материальный ущерб заявительница оценила на сумму около 19 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшую. Владелица точки общепита рассказала полицейским, что утром, открыв заведение, обнаружила беспорядок и пустые полки зоны бара, с которых пропали безалкогольные и алкогольные напитки, шоколад, зажигалки и другие товары, а также 2 флакона её парфюма, который находился в подсобном помещении.

Оперуполномоченные установили, что неизвестный проник в помещение через форточку. С места происшествия эксперт-криминалист изъял куртку подозреваемого, следы пальцев рук и обуви, кочергу. Изъятые с места происшествия улики были направлены в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению генетической экспертизы, на образцах обнаружена ДНК злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи, разбой и грабеж житель Оренбургской области.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что в настоящее время подозреваемый отбывает наказание за ранее совершенное преступление. Для проведения следственных действий он этапирован в Сызрань.

Мужчина 1991 года рождения без постоянного источника дохода признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что, находясь в алкогольном опьянении, следовал на автобусе по трассе М-5. Недалеко от Сызрани он отстал, когда ненадолго вышел из транспортного средства. Понимая, что у него не осталось средств на билет, решил поискать их в закрытом придорожном кафе. В помещение забрался через форточку, открыв её кочергой, которую подобрал рядом с заведением. Не обнаружив денежных средств, взял с собой алкоголь и товары. После чего часть похищенного употребил, а остальное продал неизвестному мужчине, чтобы на вырученные деньги добраться до дома.