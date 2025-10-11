В Сызрани задержан подозреваемый в грабеже

146

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение о том, что неизвестный злоумышленник примерно в 03-40, находясь возле дома по проспекту Гагарина, с применением насилия, открыто похитил сотовый телефон, паспорт и денежные средства в размере 1 000 рублей у местного жителя 2004 года рождения.

В этот же день, в вечернее время, находясь на маршруте патрулирования в районе ул. Победы, сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции сержант полиции Александр Леньшин и младший сержант полиции Илья Крюков заметили гражданина по приметам схожего с разыскиваемым. При виде полицейских мужчина попытался скрыться бегством, но после непродолжительной погони был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы в районе улицы Ульяновской и доставлен в отдел полиции для установления личности.

Задержанным оказался житель села Шигоны 2006 года рождения. В ходе опроса сельчанин сознался в совершении противоправного деяния, и сообщил, что деньги потратил на личные нужды, а от паспорта избавился. В присутствии понятых у задержанного полицейские обнаружили и изъяли похищенный сотовый телефон, который в ближайшее время будет передан владельцу. По данным сотрудников полиции ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают выяснять все подробности происшествия.