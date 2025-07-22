В Сызрани вор украл из дома холодильник, духовку и чугунную батарею

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В полицию Сызрани за помощью обратилась местная жительница 1976 года рождения. Женщина пояснила полицейским, что пришла за вещами в расселенный дом, где они хранились после ее переезда, и обнаружила, что из комнаты пропало имущество, общей стоимостью 18 000 рублей.

Вор вынес имущество из комнаты: холодильник, электрический духовой шкаф, TV – приставку и чугунный радиатор. Сотрудники полиции провели подомовой обход и опросили жителей соседних домов, которые сообщили полицейским, что накануне видели около расселенного дома неизвестного и сообщили его приметы сотрудникам уголовного розыска. При отработке лиц ранее судимых за аналогичные преступления проживающих в этом же районе полицейские предположили, что к совершению преступления может быть причастен схожий по приметам с разыскиваемым ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за имущественные преступления и незаконную добычу водных ресурсов сызранец 1990 года рождения.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские Юго-Западного отдела полиции МУ МВД России «Сызранское» установили возможные места нахождения мужчины, задержали его и доставили в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего.

35-летний задержанный признал вину в содеянном и сообщил полицейским, что часть похищенного имущества успел продать, а деньги потратил на собственные нужды. В дальнейшем, в присутствии понятых, мужчина выдал сотрудникам полиции вещи, которые не успел сбыть.

Ведется следствие.