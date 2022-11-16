В Сызрани вор сломал ворота гаража, но автомобиль угнать не смог

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В начале октября текущего года в дежурную часть отдела полиции Юго-Западного района МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратился 66-летний пенсионер, который рассказал, что поставил свой автомобиль в гараж одного из городских ГСК, а через месяц обнаружил, что «ВАЗ-2104», 1978 года выпуска похищен. Ущерб от действий злоумышленника составил 30 000 тысяч рублей.

При осмотре места происшествия, полицейские обнаружили и изъяли фотоследы взлома замка двери гаража, пальцев рук, обуви и протектора шин. Сотрудники полиции установили и опросили хозяев соседних гаражей. Участковые уполномоченные полиции осмотрели близлежащую к месту происшествия территорию и обнаружили похищенный автомобиль в кустах.

При отработке на причастность к преступлению ранее судимых лиц, к оперативникам поступила информация о том, что хищение мог совершить местный житель 1996 года рождения. Безработный мужчина недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу. Сотрудники полиции установили места возможного нахождения подозреваемого и задержали его.

Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что похищенное транспортное средство планировал продать, для этого взломал замок гаража, завел автомобиль, но после того как отъехал несколько метров, двигатель заглох. После чего он оттолкал транспортное средство в кусты, чтобы разобрать его на запчасти. Но реализовать свой противоправный замысел не смог, так как был задержан полицейскими.

Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного п. в ч.2 ст.158 УК РФ "Кража", возбуждено уголовное дело. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное имущество возвращено законному владельцу. Расследование продолжается.

Сотрудники полиции рекомендуют владельцам гаражей использовать как минимум два типа запорных устройств на воротах. Сами ворота желательно усилить ребрами жесткости, также необходимо обезопасить петли гаража от взлома. Ни в коем случае нельзя оставлять в автомобиле ключи от замка зажигания и даже если транспортное средство храниться в гараже необходимо использовать противоугонные средства установленные в авто.