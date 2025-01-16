В Сызрани сотрудница одного из филиалов вуза стала жертвой мошеннической схемы

71

Все началось со звонка от незнакомца, который уверял, что женщина стала жертвой мошенников и для спасения своих накоплений ей необходимо перечислить все имеющиеся деньги на так называемый “безопасный счет”. Уверенный голос в телефонной трубке не давал покоя женщине в течение нескольких дней, и, засомневавшись, она решила посоветоваться со своим знакомым.

Ее друг, вдовец 1947 года рождения, внимательно выслушал и тоже начал общаться с “правоохранителями из Ярославля”. Мошенники, выдавая себя за «особо важных следователей», внушили жителям Сызрани, что из-за того, что “тайна спасения денег от мошенников” стала известна третьему лицу, денежные средства пенсионера также находятся под угрозой и их срочно необходимо перечислить на “безопасный счет”.

Поддавшись панике, мужчина и женщина через банкоматы, путем нескольких транзакций, перечислили мошенникам свыше 6,6 млн рублей. Причем, женщине не хватило собственных средств для “наиболее полного перекрытия кредитного потенциала”, и она взяла несколько займов в банках.

Когда мошенники, получив денежные средства, затребовали еще переводы, сызранцы засомневались, что общаются с правоохранителями, и обратились за помощью в полицию. По факту мошенничества в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело, и полиция активно ищет лиц, причастных к этой противоправной деятельности.

Уважаемые жители и гости Самарской области! Важно быть бдительными и не доверять незнакомцам, которые обещают спасти ваши деньги. Всегда проверяйте информацию и консультируйтесь с проверенными источниками, прежде чем совершать финансовые операции.