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В Сызрани мужчина нашел телефон и оставил себе

19 ноября 2022 13:45
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В Сызрани мужчина нашел телефон и оставил себе

В августе текущего года в полицию обратился местный житель, который сообщил об утрате принадлежащего ему сотового телефона, стоимостью 18 тысяч рублей.
Со слов заявителя, крайний раз он пользовался телефоном накануне, когда отдыхал в Тимирязевском парке, на лавочке. Все попытки обнаружить утрату самостоятельно не увенчались успехом, и мужчина обратился за помощью к полицейским.

В одном из ломбардов, расположенном на ул. Интернациональной, оперуполномоченные обнаружили и изъяли договор купли-продажи на телефон, схожий по описанию с разыскиваемым, установили, что реализовал его в комиссионку 37-летний местный житель. Полицейские разыскали ранее судимого за кражи и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков мужчину и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В ходе опроса задержанный признал вину в совершенном противоправном деянии и пояснил, что телефон, который реализовал в ломбарде, он нашел в Тимирязевском парке на земле возле лавочки, не стал предпринимать никаких мер по возвращению его владельцу, выкинул сим-карту, отдал телефон на «перепрошивку», пояснив специалисту, что забыл пароль, а затем реализовал через магазин за 15800 рублей. Вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.
Уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения по существу. Сотрудники полиции продолжают мероприятия по розыску похищенного телефона.
 

Теги: Кража

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