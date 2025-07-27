В Шигонском районе женщина дождалась, пока знакомый уснет, и украла 11 тысяч рублей

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В дежурную часть отделения полиции по Шигонскому району МУ МВД России «Сызранское» обратился местный житель 1949 года рождения, который сообщил о пропаже из квартиры 11 тысяч рублей.

Полицейские прибыли по указанному адресу, осмотрели место происшествия и подробно опросили заявителя, который сообщил, что денежные средства хранились в прихожей в мужской сумке. Изучив собранные сведения, оперуполномоченные предположили, что к хищению причастен кто-то из близкого окружения мужчины.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства ранее неоднократно судимую за кражи и грабеж безработную 50-летнюю женщину, с которой мужчина накануне пропажи денег провел вечер.

Задержанная в совершении противоправного деяния созналась и пояснила, что ранее неоднократно посещала одинокого мужчину и знала о месте хранения сбережений. Более устойчивая к алкоголю, она дождалась, когда хозяин дома уснет, а после взяла денежные средства и ушла. Часть денег использовала на личные нужды, а 9,7 тысяч рублей, которые не успела потратить, в присутствии понятых добровольно выдала полицейским.

В настоящее время Следственным отделением по расследованию преступлений совершенных на территории Шигонского района СУ МУ МВД России «Сызранское» в отношении местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст.158 УК РФ «Кража» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.