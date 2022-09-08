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В Самарской области задержан аферист, находящийся в федеральном розыске

8 сентября 2022 13:11
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В Самарской области задержан аферист, находящийся в федеральном розыске

В полицию в середине июля 2022 г. обратилась за помощью 71-летняя жительница Ставропольского района Самарской области, которая сообщила, что стала жертвой мошенника.

В ходе опроса пенсионерка пояснила, что приехала в одно из лечебных учреждений областного центра. Когда она, вышла из автобуса на своей остановке, то вместе с ней вышел и незнакомый мужчина, сидевший, напротив. Он проводил её до больницы и предложил свою помощь в решении вопроса с оформлением инвалидности. За свои услуги неизвестный попросил 20 000р. Потерпевшая согласилась и предала необходимую сумму. После чего мужчина ушел и больше не возвращался.

Сотрудники полиции подробно опросили потерпевшую и возможных очевидцев произошедшего. Просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных на улицах рядом с местом происшествия.  Со слов потерпевшей оперуполномоченные составили ориентировку с описанием примет подозреваемого и довели ее до личного состава городских отделов полиции и сотрудников Росгвардии.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого, его местонахождение, задержали его и доставили в отдел полиции.

В ходе опроса злоумышленник 1958г.р., ранее уже судимый за мошенничество, признал свою вину. Сотрудники полиции располагают информацией, что задержанный находится в федеральном розыске за УМВД по Ульяновской области, где подозревается в трёх аналогичных преступлениях.

В настоящее время в отношении задержанного в ОП№1 УМВД России по г.Самара возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленник взят под стражу.

У сотрудников самарской полиции есть основания полагать, что задержанный причастен к совершению серии аналогичных преступлений.

Всем, кто пострадал от действий предполагаемого злоумышленника просьба обратится в ближайший отдел полиции или по телефону «102».

 

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