В Самарской области задержали пособников международной террористической организации

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Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения скоординированных оперативно-розыскных мероприятий на территории Кабардино-Балкарской Республики, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областей задержаны пять граждан Российской Федерации - пособников международной террористической организации, в настоящее время действующей на территории Сирии.

По указанию эмиссаров МТО задержанные создали разветвленную межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств на счета и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц.

Полученные деньги под видом благотворительности направлялись на нужды боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне Сирийской Арабской Республики.

По местам проживания задержанных обнаружены и изъяты средства коммуникаций, платёжные инструменты, а также иные документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность.

Следственными органами в отношении указанных лиц возбуждены и расследуются уголовные дела за содействие террористической деятельности.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.