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В Самарской области задержали двух студентов, напавших с ножом на водителя такси

16 июля 2023 12:20
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Оперативники в Самарской области задержали двух студентов, напавших с ножом на водителя такси

Днём 5 июля сотрудники отдела полиции по Красноглинскому району УМВД России по г. Самаре заметили возле здания полиции мужчину со следами крови на одежде. Пострадавший сообщил, что работает таксистом, и несколько минут назад во время конфликтной ситуации с двумя пассажирами один из них ударил его ножом.

Оперуполномоченные оказали жителю Самары доврачебную помощь и передали медикам. В кратчайшие сроки стражи правопорядка установили личности злоумышленников. Менее 20 минут потребовалось полицейским, чтобы разыскать, задержать и доставить в отдел полиции двух подозреваемых – жителей Самары 2003 года рождения.

Как пояснил следователю один из задержанных, они под надуманным предлогом выехали на такси за город, где планировали с помощью угроз заставить таксиста оформить кредит, обналичить его и передать им деньги. При этом молодые люди для устрашения использовали кабель питания от компьютера и раскладной нож.

Потерпевший смог освободиться от наброшенной удавки и выбраться из автомобиля на улицу. Мужчина оказал сопротивление нападавшим, однако в ходе потасовки получил ножевое ранение.

Тогда он отдал налётчикам имеющуюся у него наличность – 250 рублей, а также, пытаясь выиграть время, согласился выполнить требование об оформлении онлайн-кредита. Под предлогом поиска местности для подключения к сети Интернет сел в машину и, несмотря на ранение, смог уехать и сообщить о случившемся в полицию.

Напавшие заключены под стражу.

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