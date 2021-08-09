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В Самарской области вор, испугавшись, что мог оставить следы, решил поджечь дом

9 августа 2021 10:33
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В Самарской области вор, испугавшись, что мог оставить следы, решил поджечь дом

В мае текущего года в полицию Приволжского района поступило сообщение от жительницы областного центра, которая сообщила полицейским, что ее дачный дом сгорел, а личные вещи пропали.

По указанному адресу прибыла следственно – оперативная группа. Правоохранители осмотрели место происшествия, а для установления причины возгорания обугленные элементы конструкций дома направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. По результатам проведенной комплексной пожарно-технической и химической экспертизы установлено, что причиной пожара является возгорание от открытого источника огня. Сотрудники уголовного розыска установили и опросили возможных очевидцев совершенного преступления, провели проверку лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за совершение краж и мест возможного сбыта похищенного. Один из местных жителей рассказал, что видел, как мужчина, проживающий рядом со сгоревшим домом, продавал неизвестным какие-то вещи.

Вскоре, полицейским поступила информация о том, что к краже и поджогу дома может быть причастен безработный, ранее судимый 46-летний местный житель. Правоохранители задержали его по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса подозреваемый полностью признал свою вину и рассказал, что в ночное время, после того, как убедился в отсутствии жильцов, он взломал входную дверь дома и похитил личные вещи потерпевшей. Украденное он сбыл двум незнакомым мужчинам. На следующий день, испугавшись, что в момент совершения преступления мог оставить следы, решил поджечь дом.

В настоящее время ранее судимому мужчине предъявлено обвинение, сообщает облМВД.

Теги: кража поджог

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