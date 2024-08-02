В Самарской области трое злоумышленников похитили более 80 т товарной нефти

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ГСУ ГУ МВД России по Самарской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ в отношении трех участников организованной группы, жителей Самарской и Ульяновской области.

Противоправная деятельность обвиняемых была выявлена и пресечена оперативниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области. По данным следствия, обвиняемые в период с сентября 2022 года по апрель 2023 года похитили свыше 80 тонн товарной нефти из нефтепровода на территории Богатовского района Самарской области. Общая сумма причиненного ущерба составила более 1,5 млн рублей.

В рамках предварительного расследования похищенная нефть изъята и возвращена собственнику.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.