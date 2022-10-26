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В Самарской области сотрудники ДПС разыскали похищенный подростком Хендай

26 октября 2022 13:26
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В Самарской области сотрудники ДПС разыскали похищенный Хендай

17 октября текущего года в дежурную часть Сергиевского отдела полиции за помощью обратилась 52-летняя жительница села Сургут, которая сообщила, что несовершеннолетний родственник похитил ее автомашину «Hyundai Elantra». Оперативный дежурный уточнил у заявительницы примерное направление движения, цвет и особые приметы транспортного средства, ориентировал на розыск наружные службы полиции, передал информацию в территориальные органы внутренних дел соседних районов.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейским от неравнодушных граждан поступали сообщения о возможном местонахождении автомобиля: его видели как в Сергиевском, так и в Кинель-Черкасском районах.

При патрулировании федеральной трассы М5-«Урал» сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль, схожий по приметам с разыскиваемым. Увидев полицейских, водитель заметно прибавил скорость и попытался скрыться. Предполагая, что за рулем находится несовершеннолетний, полицейские, доложив обстановку дежурному, используя проблесковые маяки и звуковые сигналы, убедили водителя остановить транспортное средство, не используя табельное оружие и специальные средства.

Задержанного Госавтоинспекторы передали прибывшим вместе с владелицей автомобиля сотрудникам следственно-оперативной группы, которые осмотрели транспортное средство и, в присутствии законного представителя,  опросили водителя 2006 года рождения. Подросток пояснил полицейским, что воспользовался оставленным ключом в замке зажигания и хотел покататься с друзьями.

Постановлением суда, по представлению инспекторов по делам несовершеннолетних территориального органа внутренних дел, юноша помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей  ГУ МВД России по Самарской области.

Похищенное транспортное средство возвращено законному владельцу.

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