В Самарской области сотрудника налогового органа уличили во взяточничестве

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10 августа 2022 года УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность сотрудника налогового органа, причастного к получению взятки.

Установлено, что указанное должностное лицо получило от представителя коммерческой организации региона часть взятки в размере 300 тыс. рублей из оговоренных ранее 1 млн рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за уменьшение налоговых доначислений, выявленных сотрудниками контрольно-надзорного органа в отношении организации, представляемой взяткодателем, с 50 млн до 5 млн рублей.

10 августа 2022 года на основании переданных УФСБ материалов ОРД СУ СК России по Самарской области по выявленным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.290 УК РФ.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.