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В Самарской области раскрывается лишь четверть телефонных и IT-мошенничеств

31 марта 2021 10:12
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В Самарской области раскрывается лишь четверть телефонных и IT-мошенничеств

Начальник регионального ГУ МВД говорит, что этот результат – четвертый в ПФО и 16-й в стране.

О резком росте преступлений, совершенных с использованием электронных средств платежа, и краж с банковских счетов россиян во второй половине 2020 года почти одновременно сообщили Центробанк РФ и правоохранительные структуры. По данным Генпрокуратуры РФ, с января по август 2020 года число краж с банковских счетов составило 107,2 тыс. и вдвое превысило показатели 2019 года.

В Самарской области рост телефонных и кибермошенничеств также заметили. По данным прокуратуры, с января по ноябрь 2020 года на территории Самарской области зарегистрировано 9645 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, а количество краж с банковского счета увеличилось почти вдвое.

Полиция считает, что совершению данного вида преступлений способствуют многообразие их форм и высокий уровень латентности (то есть часть преступлений остается скрытыми от силовиков). Более 45% преступлений совершаются с использованием SIP-телефонии с подменой абонентского номера на номера с кодом 499 и 495. Главным же способом отъема денег в 2020 году стала социальная инженерия — звонки фальшивых сотрудников служб безопасности банков.

На пленарном заседании губернской думы, отчитываясь перед депутатами, начальник областного ГУ МВД Александр Винников огласил неутешительные цифры раскрываемости телефонных и компьютерных мошенничеств. При достаточно невысоком общем уровне раскрываемости, который показала в 2020 году региональная полиция (чуть более 57%), этот показатель вдвое меньше и составляет всего 28%. Таким образом, из четырех телефонных мошенничеств сейчас раскрывается лишь одно, пишет Обозрение.

«Значительная доля имущественных преступлений совершается с использованием IT-технологий. Ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией, создали дополнительные условия для усиления криминогенной активности. На территории региона на 85% возросло количество IT-преступлений. С использованием информационных технологий совершено две трети мошенничеств, каждая пятая кража, через Интернет осуществляется половина незаконного сбыта наркотиков. Несмотря на объективные проблемы, осложняющие противодействие IT-преступности, раскрыто 28% таких преступлений. Это четвертый результат в округе и 16-й в стране. Скромно, но, по крайней мере, цифры говорят сами за себя», — оптимистично заявил генерал Винников на заседании губернской думы.

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