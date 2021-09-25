В Самарской области пресечена незаконная продажа алкоголя

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Индивидуальному предпринимателю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 250 тысяч рублей.



Торговля алкоголем без лицензии является административным правонарушением. В настоящее время законодательством Российской Федерации значительно усилена административная ответственность за данное правонарушение (для должностных лиц предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 500 000 до 1 млн. рублей, или дисквалификация на срок до трех лет).

Сотрудникам полиции ОМВД России по Хворостянскому району поступила оперативная информация о незаконной реализации алкоголя в магазине, расположенном в селе Елань Самарской области.

В ходе проведения проверки полученной информации установлено, что индивидуальный предприниматель в нарушение требований Федерального закона осуществляет реализацию алкогольной продукции без специального разрешения (лицензии).

Сотрудниками полиции в магазине обнаружено и изъято более 7 литров алкогольной продукции в стеклянной таре.

Инспектором ИАЗ ОМВД России по Хворостянскому району в отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 14.17 КоАП РФ «Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Арбитражным судом Самарской области индивидуальному предпринимателю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 250 тысяч рублей.