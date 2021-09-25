Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров открыл фестиваль деятелей интернета 404fest
Дмитрий Азаров открыл фестиваль деятелей интернета 404fest
Мимо Солнца пролетит комета-гигант
Мимо Солнца пролетит комета-гигант
Впервые в башне ЖД-вокзала Самары прошел концерт с уникальным иллюминационным шоу
Впервые в башне ЖД-вокзала Самары прошел концерт с уникальным иллюминационным шоу
Снова рост: 569 заболевших коронавирусом за сутки
Снова рост: 569 заболевших коронавирусом за сутки
В сызранском магазине разбойник в маске отобрал деньги у кассира
В сызранском магазине разбойник в маске отобрал деньги у кассира
В Самарской области пресечена незаконная продажа алкоголя
В Самарской области пресечена незаконная продажа алкоголя
Смертельное ДТП около Сызрани: водитель сбил женщину и уехал
Смертельное ДТП около Сызрани: водитель сбил женщину и уехал
Московский Музей Победы пригласил жителей Самарской области на онлайн-программу к 80-летию начала битвы за Москву
Московский Музей Победы пригласил жителей Самарской области на онлайн-программу к 80-летию начала битвы за Москву
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.01
0.29
EUR 85.68
0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Фестиваль «Русь. Эпоха Объединения» пройдет в Самарской области в необычном формате
"Кросс нации": только в Самаре на старт вышло порядка 2500 тысяч спортсменов
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области пресечена незаконная продажа алкоголя

25 сентября 2021 12:34
118
В Самарской области пресечена незаконная продажа алкоголя

Индивидуальному предпринимателю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 250 тысяч рублей.

Торговля алкоголем без лицензии является административным правонарушением. В настоящее время законодательством Российской Федерации значительно усилена административная ответственность за данное правонарушение (для должностных лиц предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 500 000 до 1 млн. рублей, или дисквалификация на срок до трех лет).
Сотрудникам полиции ОМВД России по Хворостянскому району поступила оперативная информация о незаконной реализации алкоголя в магазине, расположенном в селе Елань Самарской области.
В ходе проведения проверки полученной информации установлено, что индивидуальный предприниматель в нарушение требований Федерального закона осуществляет реализацию алкогольной продукции без специального разрешения (лицензии).
Сотрудниками полиции в магазине обнаружено и изъято более 7 литров алкогольной продукции в стеклянной таре.
Инспектором ИАЗ ОМВД России по Хворостянскому району в отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 14.17 КоАП РФ «Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Арбитражным судом Самарской области индивидуальному предпринимателю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 250 тысяч рублей.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров открыл фестиваль деятелей интернета 404fest
25 сентября 2021  14:09
Дмитрий Азаров открыл фестиваль деятелей интернета 404fest
11
Снова рост: 569 заболевших коронавирусом за сутки
25 сентября 2021  13:04
Снова рост: 569 заболевших коронавирусом за сутки
128
Очередной грустный рекорд: 556 случаев коронавируса выявили в Самарском регионе за сутки
24 сентября 2021  13:41
Очередной грустный рекорд: 556 случаев коронавируса выявили в Самарском регионе за сутки
553
Работы на масштабном строительстве по нацпроекту БКД двухуровневой развязки в Самаре идут с опережением графика
24 сентября 2021  12:26
Работы на масштабном строительстве по нацпроекту БКД двухуровневой развязки в Самаре идут с опережением графика
612
Дмитрий Азаров представил приоритетные проекты, реализация которых положительно скажется на социально-экономическом развитии региона.
23 сентября 2021  19:04
Дмитрий Азаров представил важнейшие проекты социально-экономического развития региона на совещании с Дмитрием Чернышенко и Игорем Комаровым
1485
Весь список