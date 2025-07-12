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В Самарской области местная жительница предстанет перед судом за мошенничество в сфере кредитования

12 июля 2025 14:50
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В Самарской области местная жительница предстанет перед судом за мошенничество в сфере кредитования

По версии следствия, женщина оформила займ на сумму 3 000 000 рублей путем предоставления банку заведомо ложных сведений о своих доходах. 

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» с сообщением о мошенничестве обратился директор филиала одного из банков. Заявитель пояснил, что клиент финансового учреждения не выполняет взятые на себя долговые обязательства по погашению кредита. 

Сотрудники органов внутренних дел рассмотрев заявление, провели комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий. Изучив полученные результаты, полицейские установили, что 28-летняя жительница Сызрани получила кредит, предоставив в кредитную организацию заведомо недостоверные сведения о своей платежеспособности как индивидуального предпринимателя.

Как призналась подозреваемая, в мае - июне 2024 года на одной из интернет - площадок она нашла объявление об оказании помощи в получении займа.  Понимая, что банк не одобрит ей кредит из-за низких доходов, женщина вступила в преступный сговор с неустановленным следствием лицом, которое для создания видимости необходимого дохода, переводило на её банковский счет денежные средства в виде заработной платы. Суммы от 100 000 и выше подозреваемая возвращала в этот же день обратно. Она переводила их со счетов родственников и близких знакомых. 

Таким образом, женщина предоставила в банк заявку на кредит, где указала завышенную сумму ежемесячного дохода в размере более 1 800 000 рублей. Банковское учреждение одобрило ей кредит на сумму 3 000 000 рублей. Позже она прекратила свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и взятые на себя обязательства по погашению кредита женщина не выполнила. 

В ходе опроса 28-летняя жительница Сызрани пояснила, что основная часть кредитных денег ушла на погашение долгов, а более 1 000 000 рублей она перевела неустановленному следствием лицу, которое ей помогло с  оформлением кредита. 

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заёмщиком путем предоставления банку заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».  

В настоящее время уголовное дело расследовано и вместе с обвинительным заключением направлено в Сызранский городской суд для принятия решения по существу. На период предварительного следствия женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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