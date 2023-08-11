В Самарской области местная жительница подозревается в мошенничествах при получении социальных выплат

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По версии следствия, подозреваемая дважды обращалась в районный ЗАГС с заявлениями по факту рождения вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи сына 26.08.2020 года рождения и дочери 20.12.2021 года рождения, предоставляя заведомо ложные документы о рождении. После получения свидетельств о рождении детей ей были выплачены меры социальной поддержки в связи с рождением дочери и сына на общую сумму более 735 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает СУ СК.