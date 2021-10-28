В Самарской области ищут подозреваемого в мошенничестве

Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 20 миллиардов рублей инвестировали в свои проекты резиденты ТОСЭР
Более 20 миллиардов рублей инвестировали в свои проекты резиденты ТОСЭР
Жители и гости Москвы будут знакомиться с достопримечательностями Самарской области в метро
Жители и гости Москвы будут знакомиться с достопримечательностями Самарской области в метро
Ограничения в Самаре: 28 октября проверяющие посетили 2 ТЦ в Ленинском районе на улице Вилоновской
Ограничения в Самаре: 28 октября проверяющие посетили 2 ТЦ в Ленинском районе на улице Вилоновской
Матч «Краснодар» — «Крылья Советов» смогут посетить не более 10 500 зрителей
Матч «Краснодар» — «Крылья Советов» смогут посетить не более 10 500 зрителей
Созданная в Самаре установка поможет в разработке двигателей будущего и разгадке тайн "звездных колыбелей"
Созданная в Самаре установка поможет в разработке двигателей будущего и разгадке тайн "звездных колыбелей"
В самарском Перинатальном центре на свет появился первый малыш у пациентки после сложной операции
В самарском Перинатальном центре на свет появился первый малыш у пациентки после сложной операции
Полмиллиона абонентов вернулись в билайн
Полмиллиона абонентов вернулись в билайн
Через «Госуслуги» удобнее: в Самаре продолжается Всероссийская перепись населения
Через «Госуслуги» удобнее: в Самаре продолжается Всероссийская перепись населения
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.52
0.71
EUR 81.84
0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарской площади Славы можно увидеть "Героев России, какими их не видел никто"
Детей и подростков приглашают присоединиться к онлайн-смене «Самарские каникулы» 
В самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области ищут подозреваемого в мошенничестве

28 октября 2021 12:51
253
В Самарской области ищут подозреваемого в мошенничестве

Сотрудники МУ МВД России «Сызранское» разыскивают Гусева Максима,.1989 года рождения, уроженца и жителя г. Сызрань, подозреваемого в мошенничестве.

Полицейские обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: (8464) 35-58-36 или 112. Конфиденциальность гарантирована. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В самарском Перинатальном центре на свет появился первый малыш у пациентки после сложной операции
28 октября 2021  18:54
В самарском Перинатальном центре на свет появился первый малыш у пациентки после сложной операции
118
«Единая Россия» единогласно поддержала в первом чтении проект бюджета на 2022-2024 годы
28 октября 2021  17:17
«Единая Россия» единогласно поддержала в первом чтении проект бюджета на 2022-2024 годы
158
Льготники Самарского региона получат социальную выплату на приобретение газового оборудования
28 октября 2021  16:42
Льготники Самарского региона получат социальную выплату на приобретение газового оборудования
192
В Самарской области подвели итоги работ по благоустройству дворов и общественных территорий
28 октября 2021  13:59
В Самарской области подвели итоги работ по благоустройству дворов и общественных территорий
243
Еще 1 357 жителей Самарской области заболели коронавирусом
28 октября 2021  13:06
Еще 1 357 жителей Самарской области заболели коронавирусом
583
Весь список