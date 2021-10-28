В Самарской области ищут подозреваемого в мошенничестве

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Сотрудники МУ МВД России «Сызранское» разыскивают Гусева Максима,.1989 года рождения, уроженца и жителя г. Сызрань, подозреваемого в мошенничестве.

Полицейские обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: (8464) 35-58-36 или 112. Конфиденциальность гарантирована. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.