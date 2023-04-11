В Самарской области Госавтоинспекторы задержали автобус, в котором везли метадон

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В конце марта текущего года на 981 км автодороги М-5 «Урал» в Ставропольском районе Самарской области в ходе несения службы сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен микроавтобус.

За рулем транспортного средства, следовавшего из Москвы в Оренбург находился 52-летний житель Оренбургской области, в качестве пассажиров в салоне находились мужчина 1984 года рождения и женщина 1992 года рождения – жители Курской области.

Пассажиры заметно занервничали при виде полицейских, в связи с чем было принято решение о проведении личного досмотра и досмотра транспортного средства. В присутствии понятых на переднем пассажирском сидении полицейские обнаружили и изъяли синий рюкзак со свертком, обмотанным полиэтиленовой пленкой, внутри которого находилось вещество белого цвета.

Сотрудники Госавтоинспекции вызвали следственно-оперативную группу ОМВД России по Ставропольскому району. Изъятый сверток направили в экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти. Исследование показало, что вещество является наркотическим средством метадон, массой почти 200 граммов.

В ходе опроса мужчина-пассажир пояснил, что приобрел наркотические средства в Московской области для реализации на территории Оренбурга путем тайников-закладок.

Возбуждено уголовное дело.

Расследование уголовного дела продолжается.