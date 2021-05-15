В Самарской области чуть не украли свыше 1,5 тонн семян из зернохранилища

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Завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей поселка Безенчук, подозреваемых в покушении на кражу.

В марте текущего года злоумышленники, взломав замки на воротах ангара фермерского хозяйства, незаконно проникли в помещение зернохранилища, где насыпали семена подсолнечника в заготовленную заранее тару. После чего 41 мешок с семенами вывезли на личном автомобиле, а еще 38 - оставили в ангаре, рассчитывая увезти позднее. Через несколько дней они вновь проникли в ангар, откуда попытались совершить кражу оставленных ими мешков с семенами, однако свой противоправный умысел до конца не довели по независящим от них обстоятельствам. Злоумышленников задержали сотрудники полиции, вызванные на помощь очевидцем происшествия.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, опросили заявителя и доставили задержанных в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства. По данным полицейских, мужчины 1990 и 1994 годов рождения нигде не работают и ранее к уголовной ответственности не привлекались. В ходе проведения следственных действий подозреваемые признали вину в совершении противоправного деяния и рассказали, что часть похищенного они успели продать. Вырученные деньги потратили на личные нужды.

Теперь им грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, сообщает облМВД.