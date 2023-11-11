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В Самаре злостный неплательщик алиментов расплачивался в магазинах чужой банковской картой

11 ноября 2023 11:34
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В Самаре злостный неплательщик алиментов расплачивался в магазинах чужой банковской картой

В ходе предварительного расследования злоумышленник возместил потерпевшей причиненный материальный ущерб в полном объеме.

В дежурную часть отдела полиции по Советскому району Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение от местной жительницы 2005 года рождения о пропаже банковской карты и списании с нее денежных средств, за покупки, которые она не совершала.

В ходе опроса заявительница рассказала сотрудникам полиции, что возможно потеряла карту, когда доставала сотовый телефон из сумки. Увидев в банковском приложении остаток по счету 28 рублей вместо 3500 рублей, девушка незамедлительно заблокировала банковскую карту и обратилась за помощью в полицию.     

Сотрудники уголовного розыска изучили финансовые документы и установили, что банковской картой расплачивались в магазинах, расположенных в Советском районе города. Оперуполномоченные опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах, на которых запечатлен момент противоправных действий. В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого, задержали мужчину на территории города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В содеянном он признался и пояснил полицейским, что в вечернее время суток обнаружил во дворе дома на ул. Пугачевской, возле детской площадки, банковскую карту, после чего решил попробовать расплатиться ей в магазине. После удачного списания чужих денег, мужчина продолжил оплачивать покупки – алкоголь, продукты питания, сигареты.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района СУ Управления МВД России по г. Самаре  ранее неоднократно судимому за неуплату алиментов мужчине 1990 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. г ч.3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счёта), уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый возместил потерпевшей причиненный материальный ущерб в полном объеме.

 

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