В Самаре жулик оставил на месте происшествия чеки со своими данными

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Из автомобиля 37-летнего местного жителя было похищено имущество: музыкальные колонки, автомагнитола, электронасос и набор инструментов. Потерпевший оценил ущерб на общую сумму в размере 9000 рублей.

Полицейские в ходе работы установили, что транспортное средство автовладелец не оборудовал сигнализацией и незадолго до пропажи оставил на неохраняемой территории на ул. Стара-Загоры. В ходе осмотра участка местности и автомобиля полицейские обнаружили в багажнике четыре квитанции на имя мужчины, которые мог оставить злоумышленник.

Стражи порядка установили личность предполагаемого грабителя, им оказался самарец 1982 года рождения, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение краж.

Оперативники задержали подозреваемого по месту проживания, в ходе опроса он не стал отрицать своей причастности к краже. При осмотре его квартиры обнаружили часть похищенного. Также полицейские установили, что автоколонки самарец сдал в комиссионный магазин и изъяли из ломбарда документы о сдаче и реализации товара. Установлено, что незадолго до совершения кражи, мужчина посещал этот же ломбард с целью оплаты ранее заложенного имущества.

Виновнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно, с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев, сообщает облМВД.