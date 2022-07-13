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В Самаре задержана подозреваемая в неправомерном обороте средств платежей

13 июля 2022 09:54
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В Самаре задержана подозреваемая в неправомерном обороте средств платежей

Жительница областного центра ​ за денежное вознаграждение передала третьим ​ лицам коды доступа к финансовой системе.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Самаре задержана 26-летняя ранее судимая жительница Похвистневского района Самарской области. По версии полицейских, женщина, будучи владельцем фирмы-однодневки,  обратилась в отделение одного из банков, где открыла расчетные счета. После этого за вознаграждение в размере более 10 тысяч рублей передала полученные коды доступа третьим лицам для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств.

Изъятые в ходе обысков и выемок предметы и документы подтвердили противоправную деятельность подозреваемой.

По собранным сотрудниками полиции материалам, СУ СК России по Самарской области в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по 2 эпизодам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств). 

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