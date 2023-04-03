В Самаре задержан наркосбытчик, готовивший к продаже 1,3 кг наркотиков

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Более 100 расфасованных пакетов с наркотическими веществами обнаружили и изъяли полицейские в квартире подозреваемого.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Самаре по подозрению в причастности к незаконному обороту запрещенных веществ возле подъезда одного из домов на проспекте Кирова областного центра задержали ранее не судимого 18-летнего безработного местного жителя.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых в карманах одежды молодого человека полицейские обнаружили и изъяли сверток с веществом растительного происхождения и сотовый телефон, в котором были фотографии с геолокациями тайников-закладок, из которых впоследствии изъяли свертки с белым веществом.

В квартире задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 100 расфасованных пакетов с веществами, а также пластиковые контейнеры с растительной массой зеленого цвета, электронные весы и упаковочный материал.

Согласно заключению ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, изъятые вещества являются наркотическими средствами – марихуаной, N-метилэфедроном и его производными, а также веществами, содержащими в своем составе производные наркотического средства эфедрона общей массой свыше 1,3 кг. Наркотические средства предназначались для дальнейшей реализации на территории города.

Полицейские устанавливают причастность мужчины к аналогичным преступлениям.