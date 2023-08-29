В Самаре в сгоревшей квартире нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти

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24 августа после тушения пожара в одной из квартир многоквартирного дома в Самаре, обнаружено тело 46-летнего жителя Оренбургской области, с признаками насильственной смерти.

Возбуждено уголовное дело.

В кратчайшие сроки удалось установить подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 41-летний самарец, который похитил у потерпевшего банковскую карту и совершал по ней денежные операции. После просмотра камер видеонаблюдения удалось установить его личность и местонахождение.

По версии следствия, потерпевший проживал в арендованной квартире, 24 августа между подозреваемым и потерпевшим произошла пьяная ссора, в ходе которой злоумышленник нанес множественные удары своему оппоненту, поджог квартиру и скрылся с места преступления.

В настоящее время мужчина заключен под стражу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО