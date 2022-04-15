В Самаре сотрудники полиции подозреваются в получении взятки от «закладчика» наркотических средств

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Следственным отделом по Промышленному району Самары возбуждено уголовное дело в отношении двоих сотрудников полиции, подозреваемых по статье "Получение взятки в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

"В ходе осуществления патрулирования территории Промышленного района подозреваемыми был замечен молодой человек, осуществляющий «закладки» наркотических средств. В ходе личного осмотра при нем были обнаружены свертки, в которых предположительно находились запрещенные вещества, в связи с чем сотрудники полиции проследовали с ним на служебном автомобиле в сторону отдела полиции. В целях не привлечения к ответственности за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств мужчина предложил в качестве взятки незаконное денежное вознаграждение, на что получил согласие. После чего сотрудникам полиции были переданы не менее 700 тысяч рублей за совершение заведомо незаконного бездействия", - сообщает пресс-служба СК СКР СО.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Врио начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майором полиции А.В. Токаревым назначено проведение служебной проверки в отношении сотрудников полиции одного из отделов Управления МВД России по г. Самаре.

В случае установления вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Фото: СУ СКР СО