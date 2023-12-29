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В Самаре расследуют дело о тройном убийстве на Ново-Садовой
В Самаре расследуют дело о гибели троих человек на Ново-Садовой
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В Самаре расследуют дело о гибели троих человек на Ново-Садовой

29 декабря 2023 16:54
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В Самаре расследуют дело о тройном убийстве на Ново-Садовой

29 декабря 2023 года примерно в утреннее время у дома 106 «л» по улице Ново-Садовой обнаружены тела 29-летнего мужчины и 30-летней женщины, без признаков жизни. В подъезде этого же дома обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти – колото-резаным ранением в области спины.

По уголовному делу назначены все необходимые первоначальные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает СУ СК.

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