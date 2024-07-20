В Самаре предъявлено обвинение покушавшимся на убийство депутата Матвеева и его водителя

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Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области предъявлено обвинение 19-летним уроженцам республик Узбекистана и Таджикистана, а также 16-летнему местному жителю в покушении на убийство двух лиц, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений в связи с выполнением данными лицами общественного долга (ч. 3 ст. 30, пп. «а, б, ж, и» ч.2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, 18 июля 2024 года в вечернее время обвиняемые находились на улице в Промышленном районе города Самары, вели себя вызывающе, грубо нарушая общественный порядок. Находящиеся в том же месте депутат Госдумы РФ и его водитель попытались пресечь их противоправные действия, в ответ на что обвиняемые напали на них, причинив телесные повреждения.

Председателю Следственного комитета РФ представлен доклад о расследовании.

В настоящее время обвиняемые задержаны, следователем в суд направлены ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допрошены потерпевшие, обвиняемые и свидетели инцидента, проведены обыски по месту проживания обвиняемых, назначены судебные экспертизы, продолжается сбор доказательственной базы.

В рамках расследования также будет дана надлежащая правовая оценка законности пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, сообщает СУ СК.