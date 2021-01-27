В Самаре полицейские пресекли деятельность наркопритона

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В ходе отработки оперативной информации сотрудниками самарской полиции пресечена деятельность наркопритона. В совершении противоправного деяния подозревается ранее судимый 33-летний житель Самары.

Полицейскими установлено, что мужчина систематически предоставлял свою квартиру, расположенную в доме на пр. Кирова, зависимым лицам для употребления наркотических веществ. В ходе проведения обысковых мероприятий по месту жительства гражданина оперативники обнаружили использованные шприцы. Изъятые предметы направили для проведения экспертизы.

В совершении преступления самарец признался. По данным полиции, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.