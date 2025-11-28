в Самаре поймали вора, похитившего драгоценности на 340 тысяч

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по городу Самаре предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере) мужчине 1990 года рождения.

В полицию за помощью обратился работник ломбарда, который сообщил, что после ухода клиента обнаружил отсутствие пакета с ювелирными изделиями стоимостью более 340 тысяч рублей.

Сотрудники территориального отдела полиции в рамках доследственной проверки провели комплекс мероприятий: осмотры помещений, опросы заявителя и свидетелей, изъятие документации организаций и записей с камер видеонаблюдения.

Полицейские изучили документы и видео, фиксируя ключевые моменты: как появился злоумышленник, что делал, в каком направлении ушёл. Отследив его действия с помощью системы видеонаблюдения, оперуполномоченные установили, что житель областного центра в ломбарде, расположенном на ул. Зои Космодемьянской, где у него находилась в залоге цепочка, обратил внимание на оставленный на стойке без присмотра пакет с ювелирными изделиями. Мужчина положил украшения в карман куртки и унес их в другой комиссионный магазин, где сдал на реализацию, предъявив при этом документы на свое имя.

В кратчайшие сроки оперуполномоченные задержали на территории областного центра ранее неоднократно судимого местного жителя и доставили в отдел полиции, где он признался в совершении хищения. Подозреваемый во время допроса сообщил, что вырученные от реализации похищенных украшений деньги в размере 244 тысяч рублей он потратил на развлечения для своей семьи и погашение долгов.

Обвиняемый заявил, что готов в полном объеме компенсировать ущерб пострадавшему. В ходе следственных действий полицейские обнаружили, изъяли и вернули законному владельцу часть похищенных ценностей.

Уголовное дело передано в суд для принятия решения по существу.