В Безенчукском районе мать осуждена за уклонение от уплаты алиментов в пользу двух несовершеннолетних детей
В Самаре тоннелепроходческий щит вышел из правого перегонного тоннеля «Театральной»
Гид по ассистивным технологиям: Билайн и Everland представляют цифровую платформу по ассистивным технологиям для людей с приобретенной инвалидностью
крупнейшие экспортеры в четыре раза сократили покупку валюты в России
В Тольятти авто влетело под погрузчик, водитель чудом выжила
Самарская делегация посетила Нижегородскую область с бизнес-миссией
Стало известно, сколько продлятся новогодние каникулы у самарских школьников
Актер Михаил Мамаев встретился со школьниками Самарской области в рамках проекта Общества «Знание»
В Самаре поймали вора, похитившего драгоценности на 340 тысяч

97
в Самаре поймали вора, похитившего драгоценности на 340 тысяч

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по городу Самаре предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере) мужчине 1990 года рождения.

В полицию за помощью обратился работник ломбарда, который сообщил, что после ухода клиента обнаружил отсутствие пакета с ювелирными изделиями стоимостью более 340 тысяч рублей.

Сотрудники территориального отдела полиции в рамках доследственной проверки провели комплекс мероприятий: осмотры помещений, опросы заявителя и свидетелей, изъятие документации организаций и записей с камер видеонаблюдения.

Полицейские изучили документы и видео, фиксируя ключевые моменты: как появился злоумышленник, что делал, в каком направлении ушёл. Отследив его действия с помощью системы видеонаблюдения, оперуполномоченные установили, что житель областного центра в ломбарде, расположенном на ул. Зои Космодемьянской, где у него находилась в залоге цепочка, обратил внимание на оставленный на стойке без присмотра пакет с ювелирными изделиями. Мужчина положил украшения в карман куртки и унес их в другой комиссионный магазин, где сдал на реализацию, предъявив при этом документы на свое имя.

В кратчайшие сроки оперуполномоченные задержали на территории областного центра ранее неоднократно судимого местного жителя и доставили в отдел полиции, где он признался в совершении хищения. Подозреваемый во время допроса сообщил, что вырученные от реализации похищенных украшений деньги в размере 244 тысяч рублей он потратил на развлечения для своей семьи и погашение долгов.

Обвиняемый заявил, что готов в полном объеме компенсировать ущерб пострадавшему. В ходе следственных действий полицейские обнаружили, изъяли и вернули законному владельцу часть похищенных ценностей.

Уголовное дело передано в суд для принятия решения по существу.

