В Самаре по горячим следам задержан грабитель

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В полицию в Самаре обратился представитель одного из магазинов, расположенного на проспекте им. Кирова. Он сообщил, что неизвестный похитил продукты питания.

В ходе опроса потерпевшего полицейские установили, что около 12:00 в магазин зашел мужчина. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, взял со стеллажа две пачки кофе, после чего решил покинуть помещение магазина, не оплатив товар. Как пояснил заявитель, действия клиента не остались незамеченными. Услышав требования сотрудников магазина остановиться и вернуть похищенное, мужчина выбежал из помещения торговой точки и скрылся.



Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли и просмотрели записи с камеры видеонаблюдения, установленной в помещении, которая зафиксировала момент совершения преступления. Ориентировка с приметами злоумышленника была направлена всем наружным службам полиции. В этот же день, в ходе отработки близлежащей территории, сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого.



По информации полицейских злоумышленник - безработный житель Самары 1985 года рождения, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков

В совершении преступления мужчина признался и сообщил дознавателю, что похищенный товар успел перепродать случайному прохожему, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.